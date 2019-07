Juventus, Ramsey si presenta: prima foto e test al J Medical

Ramsey entusiasta della sua nuova avventura alla Juventus: post social con addosso la nuova maglia e primi test atletici al J Medical.

Nonostate l'ufficialità si arrivata lo scorso 11 febbraio, nella giornata odierna il centrocampista gallese Aaron Ramsey è diventato a tutti gli effetti un calciatore della .

Coi bianconeri ha firmato un contratto della durata di 4 anni e dovrebbe guadagnare annualmente circa 7 milioni di euro d'ingaggio dopo l'arrivo a parametro zero dall' .

Per esprimere tutta la sua felicità per la nuova avventura il giocatore ha pubblicato su Twitter una sua immagine in maglia bianconera con la seguente frase: " Ufficiale. Juventus FC. #Fino alla fine ".

Primo giorno alla Juventus anche per Aaron Ramsey: test atletici al J Medical ⚪️⚫️ pic.twitter.com/p3HbniTFOD — Goal (@GoalItalia) July 1, 2019

Seguito dallo stesso post, con identico contenuto, anche su Instagram. La società bianconera ha prontamente risposto al giocatore, sempre tramite i propri profili social con un 'A presto' .

Ramsey è poi arrivato al J Medical per i primi test atletici, scattando qualche selfie con i tifosi della Juventus che lo hanno accolto a .