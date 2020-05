Rami rompe col Sochi: addio dopo soli tre mesi

Adil Rami aveva firmato per il Sochi a febbraio, oggi l'annuncio della rottura da parte del suo avvocato: "Non hanno rispettato gli impegni".

Non c'è pace per Adil Rami. L'ex difensore del infatti dopo appena tre mesi ha rotto anche col PFC Sochi, club russo per il quale aveva firmato lo scorso febbraio.

Il difensore francese, che aveva risolto il contratto col , a quasi 35 anni aveva scelto la per cercare di ripartire.

Ad annunciare la rottura col Sochi ora è il suo avvocato Jules Plancque che accusa il club russo di non aver rispettato i patti.

"La crisi del Covid-19 non ha risparmiato il campionato russo, sospeso all'inizio di marzo fino al 21 giugno. In questo contesto, nonostante i numerosi avvisi del giocatore e dei suoi rappresentati, Il PFC Sochi ha deciso di ignorarli e sottrarsi a tutti i suoi impegni dimostrando massima malafede. Adil Rami, che finora non ha ricevuto alcun compenso, intende ricordare che esistono diritti fondamentali e quello alla salute è uno di questi".

Rami quindi da questo momento secondo il suo legale è libero di cercarsi nuovamente un'altra squadra. L'esperienza in Russia è finita ancora prima di cominciare.