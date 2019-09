Rakitic out per Barcellona-Villarreal, Valverde: “Scelta tecnica"

Ivan Rakitic non è stato convocato per la sfida tra Barcellona e Villarreal. Valverde annuncia: “Nessun infortunio, è una scelta tecnica”.

Quello che sta vivendo Ivan Rakitic è probabilmente il momento più complicato da quando è al . Se nel corso delle sue prime cinque annate in blaugrana è sempre stato un titolare inamovibile, in questa stagione qualcosa sembra essere cambiata.

Schierato dal 1’ in una sola delle prime cinque giornate di e in panchina anche nel match di giocato contro il , il campione croato sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di Valverde e nemmeno i deludenti risultati sin qui raccolti dal Barça in campionato sembrano essergli d’aiuto.

La compagine catalana, dopo il pesante ko patito sul campo del Granada, martedì sera tornerà in campo per affrontare il e Rakitic, a sorpresa, non sarà della partita. Il suo nome infatti non rientra nella lista dei convocati stilata da Valverde e, come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, a fermare il giocatore non è stato un infortunio.

“Rakitic? Mi chiedete sempre di quelli che non ci sono. Se non è stato convocato vuol dire che abbiamo inserito un altro giocatore. Se è infortunato? No, non è infortunato, la mia è una decisione tecnica. Vedremo per la prossima partita di sabato”

Rakitic, 31 anni, nel corso dell’estate è parso in diverse occasioni vicino al possibile addio al Barcellona. Il suo nome è stato accostato a quello di diversi club, compreso quello della e chissà che la situazione che si è venuta a creare non possa aprire ad una sua clamorosa partenza a gennaio.