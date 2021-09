Raiola confessa: "Pogba può tornare alla Juventus, ha Torino nel cuore"

Mino Raiola torna a parlare e come sempre lo fa con dichiarazioni destinate a fare rumore. L'agente ha infatti affrontato i temi più caldi del momento, ovvero futuro e presente di alcuni suoi assistiti.

A partire da Gigio Donnarumma, finito al PSG dopo la rottura col Milan ma che secondo Raiola avrebbe fatto comodo anche ad altri.

"Sono dispiaciuto per come é stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via 4 anni fa e non l’ha fatto. Se é stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio".