Rafinha può tornare in Serie A: ci pensa il Sassuolo, costa 10 milioni

La possibile partenza di Locatelli obbliga il Sassuolo a farsi trovare pronto sul mercato: Rafinha è una delle piste da seguire per i neroverdi.

L'Italia gli è rimasta nel cuore da allora, dal 2018, quando vestì la casacca dell'Inter con ottimi risultati: dei due goal siglati in nerazzurro, uno Rafinha lo realizzò contro il Sassuolo, che potrebbe diventare la sua nuova squadra.

Il 'Corriere dello Sport' alimenta un'indiscrezione che fa sognare il popolo neroverde, relativa all'interesse per il brasiliano che ha trascorso l'ultima stagione in Francia al PSG, dove è approdato a titolo definitivo dal Barcellona.

Il costo del cartellino non è particolarmente elevato: 10 milioni la richiesta dei francesi che, avendolo tesserato a titolo gratuito un anno fa, concluderebbero un'utile plusvalenza per il bilancio, messo a dura prova da un mercato in entrata fin qui faraonico.

Ma Rafinha non sembra essere la primissima opzione per il centrocampo del Sassuolo che, in caso di addio a Manuel Locatelli, sarebbe intenzionato a fare un tentativo per Matheus Fernandes del Gremio, attualmente impegnato ai Giochi Olimpici di Tokyo con il Brasile.

Intanto potrebbe rimanere in Emilia Romagna Davide Frattesi, che ha già stregato il tecnico Alessio Dionisi: per l'ex Monza è giunta una richiesta da parte dello Spezia, destinata a non essere approfondita per la già citata ragione.