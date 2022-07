Rafa Marquez torna "a casa" dopo 12 anni: è il nuovo allenatore del Barcellona B

Il difensore messicano ex Verona ritorna in Spagna: ha vestito la maglia blaugrana tra il 2003 e il 2010, vincendo diversi trofei.

Sono passati poco più di 19 anni da quel 9 luglio che rimarrà sempre nella memoria di Rafa Marquez come il giorno della sua consacrazione: la presentazione al Camp Nou con la maglia del Barcellona.

Classici palleggi coi piedi e con la testa, qualche "giocata" destinata al pubblico e i coriandoli blaugrana: gli stessi che accompagneranno il suo saluto finale, avvenuto nel 2010, con due Champions League in bacheca e diversi titoli vinti.

Ha vissuto il pieno cambiamento del Barça dalla vecchia filosofia, comunque ispirata a quella di Cruyff, a quella di Pep Guardiola che ha sostanzialmente rivoluzionato il calcio moderno: lui era lì, e può dire di aver giocato con i migliori giocatori al mondo, da "professore".

Perché questo ha fatto, cambiando anche la sua posizione nel corso degli anni: aveva tempi di lettura da centrocampista, ha giocato come difensore, definito a furor di popolo come il miglior difensore di tutta la storia del Messico, a ragion veduta.

Anche perché nella storia, ma del calcio, ci è entrato a tutti gli effetti, disputando cinque edizioni dei Mondiali con la sua nazionale: un record appartenuto ad altre leggende Lothar Matthaus.

Dopo l'addio al Barcellona si è poi trasferito negli USA, ai NY Red Bulls, tornando in patria poi per vestire la maglia del Leon: tra il 2014 e il 2016 ha tentato la carta della Serie A, indossando la casacca del Verona. Due stagioni comunque da ricordare.

Dal 2018 ha appeso gli scarpini al chiodo, invece: subito dopo aver disputato gli ultimi Mondiali con il Messico, in Russia. E da lì in poi ha studiato per far ciò che a pelle gli viene bene, l'allenatore.

Potrà farlo "a casa sua": a Barcellona, la sua famiglia adottiva. Con una nota ufficiale il club blaugrana ha ufficializzato la nomina di tecnico della formazione B, quella "Atletic", fino al 2024..

❗ ¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



✍ Firma por dos temporadas, hasta 2024

🔗 https://t.co/81qsM1WmqX



🤩 ¡Bienvenido de nuevo, Rafa!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/E7mwVVxRXz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

Una sfida che passa dall'esperienza che farà in terza divisione spagnola: sempre con la solita serietà che lo ha contraddistinto e con quei colori che hanno caratterizzato il suo percorso.