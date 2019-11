Rabiot, Sarri pensa ad un cambio di ruolo: "Lo vedo vertice basso"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, apre ad un possibile cambio di ruolo per Rabiot: “Ha già giocato da vertice basso in precampionato”.

Quando la scorsa estate la è riuscito a strappare Adrien Rabiot ad una folta concorrenza e a portarlo a a parametro zero, sono stati in molti coloro che hanno pensato che quello messo a segno dai campioni d’ fosse stato uno dei migliori colpi in assoluto dell’intera sessione di calciomercato.

Il club bianconero era riuscito infatti ad assicurarsi un giocatore che, nel corso della sua giovane carriera, aveva dimostrato di avere le qualità per poter diventare uno dei più forti centrocampisti d’Europa.

A cinque mesi da sul arrivo in Italia, l’ex non è in realtà ancora riuscito ad imporsi, tanto che nei primi undici turni di campionato ha totalizzato solo sei presenze (311 i minuti giocati) alle quali vanno aggiunte altre due di (115’).

Maurizio Sarri, parlando nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il , si è soffermato proprio su Rabiot ed ha aperto alla possibilità di schierarlo in un’altra posizione in futuro.