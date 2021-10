La Juventus e la Francia perdono Rabiot: è positivo al Covid-19

Adrien Rabiot deve fermarsi: è stato trovato positivo al Covid. Il centrocampista bianconero salterà la finale contro la Spagna.

Brutta notizia, per la Nazionale francese e per la Juventus. Il centrocampista Adrien Rabiot deve fermarsi nuovamente: non per l'ennesimo infortunio, ma perché è risultato positivo al Covid-19. Una notizia arrivata alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna, in programma domani alle 20.45 a San Siro.

La Notizia è stata comunicata ufficialmente dalla Nazionale Francese, attraverso il proprio account Twitter.

Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2021

Rabiot quindi non potrà affrontare le Furie Rosse nell'ultimo atto della Nations League, dopo aver giocato da titolare la semifinale contro Belgio (venendo sostituito al 75' da Tchouameni). Certamente il francese sarà out anche per il primo impegno della Juventus post pausa per le Nazionali, ovvero il big match contro la Roma di domenica 17 ottobre.

La speranza del tecnico bianconero Massimiliano Allegri è che Rabiot si negativizzi in tempi brevi, in primis per la sua salute e poi per la sua importanza in vista di un tour de force di impegni difficili e ravvicinati. Dopo la Roma, la sfida di Champions con lo Zenit e soprattutto il derby d'Italia contro l'Inter.