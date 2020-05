Rabiot polemico: "Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di… sciopero"

In attesa del ritorno in Italia, Adrien Rabiot ironizza su Instagram: "Giornali e tv, non ingerire".

Non accenna a placarsi la polemica sorta attorno alla figura di Adrien Rabiot: il francese dovrebbe rientrare oggi in dopo il soggiorno in Costa Azzurra che aveva fatto storcere il naso a molti, al contrario della linea intrapresa dagli altri compagni di squadra, già da giorni presenti a .

A surriscaldare il clima ha contribuito lo stesso centrocampista della con un paio di Instagram Stories: evidente il tono ironico e polemico in risposta alle critiche dei giorni passati.

"Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di… sciopero".

"Giornali- , non ingerire".

Prima di potersi allenare in gruppo (atteso il via libera definitivo dal 18 maggio), Rabiot dovrà osservare un periodo di isolamento di 14 giorni, come previsto dal protocollo per coloro che rientrano dall'estero.

Gonzalo Higuain, invece, dovrebbe fare ritorno a Torino nel fine settimana, presumibilmente tra venerdì e sabato: attualmente si trova in dove era volato lo scorso 19 marzo per stare vicino alla madre malata.