Onnipresente, efficace e "inaspettato": l'ennesimo urlo di Adrien Rabiot

L'ennesima prestazione convincente e decisiva del francese riaccende il dibattito sul suto futuro: intanto, ha conquistato la Juventus.

Non è passato neanche un anno da quando Veronique, madre e agente di Adrien, ha sostanzialmente "bloccato" un trasferimento al Manchester United che sembrava "fatto" e completato in breve tempo, anche grazie alla data di scadenza del contratto del francese con la Juventus: giugno 2023. Che è diventata una deadline importante, adesso, per scandire i passi che segnano, insieme, la crescita inaspettata e il futuro di Rabiot. Un altro giocatore, rispetto a un anno fa.

Non più il cupo centrocampista che, con le valigie pronte, stava per farsi carico di un viaggio in Inghilterra, in Premier League, che avrebbe potuto ridargli lustro dopo anni complessi in bianconero: poi tutto quello che già sapete. La permanenza, la nuova stagione: i Mondiali e la rinascita.

"Al momento non penso a niente".

Quando si presenta ai microfoni di DAZN, al termine della sfida contro la Sampdoria, l'ennesima che porta la sua firma, Rabiot sembra aprire una porta rimasta socchiusa per troppo tempo.

E' pur vero che dopo una doppietta a tutti viene più semplice parlare, dialogare: esprimersi, senza criptici giri di parole: fatto sta che se è vero che il francese ha trovato una sua dimensione a Torino dopo quasi quattro anni dal suo arrivo, allora lo ha fatto nel momento più importante. Con un contratto in scadenza nei prossimi tre mesi e in una squadra che le sta provando tutte per azzerare sul campo i quindici punti di penalizzazione, e conquistare un posto in Champions League.

Anche grazie ai goal di Rabiot, sia chiaro: sette in Serie A, nove complessivi. "Fa il Pogba", scrive qualcuno: ma nel senso vero, concreto. Numerico: l'ultimo centrocampista capace di segnare più di lui nell'arco di una stagione è stato proprio "l'altro" francese, costantemente fermo ai box, tra il 2015 e il 2016. Dieci reti.

Ma Rabiot non è Pogba e Pogba non è Rabiot: è vero anche che si dividono perfettamente le facce della stessa medaglia, con quel fil rouge, lo United, che li lega. Paul le ha saltate praticamente tutte, in quest'anno calcistico: Adrien no: e c'è di più. Al di là di quelle saltate per guai fisici, Rabiot ha giocato solo una partita di Serie A subentrando, contro la Cremonese dopo i Mondiali. Poi tutte da titolare: anche adesso, che avrebbe bisogno di rifiatare visti i tanti impegni ravvicinati, lo si trova in campo.

"E' diventato un giocatore bello da veder giocare, ha un motore diverso: questa sera la previsione era di fargli fare sessanta minuti e farne fare trenta a Paul".

Lo ha ammesso anche Allegri, a DAZN, proprio mentre scorrevano le immagini dell'ennesima doppietta in campionato, la terza di questa stagione (considerando anche quella con il Maccabi Haifa in Champions League).

"Qua sto bene: per questo sto facendo tanti goal allo Stadium, e penso di farne altri".

Sempre a DAZN, Rabiot si esprime nei termini della riconoscenza ai compagni e ai tifosi, gli ultimi nettamente cambiati nell'approccio alle prestazioni del francese meno atteso della stagione. Perché l'altro non si è mai visto ed è toccato ad Adrien indossare le vesti di Paul e portare avanti il centrocampo. "Facendo il Pogba": anzi. "Facendo il Rabiot". Quello vero.