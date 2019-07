Rabiot alla Juventus: "E' un gradino sopra al PSG, qui al momento giusto"

Dopo un lungo corteggiamento Adrien Rabiot ieri è sbarcato alla . Il centrocampista francese, classe 1995, arriva a costo zero dal ed è stato strappato da Paratici ai top club europei.

Rabiot oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore bianconero

"Ho avuto molti contatti in passato con la Juventus, ma era un altro periodo della mia vita. Oggi, invece, è arrivato il momento giusto per venire qui. La trattativa si è concretizzata poco tempo fa. E' stato tutto molto rapido. Non abbiamo avuto problemi".