Rabbia Fonseca: "Ora so chi vuole il male della Roma"

La torna a vincere contro il e chiude il 2020 al terzo posto in classifica: mister Paulo Fonseca ha commentato la serata dei suoi soffermandosi sui pesanti problemi ambientali intorno al gruppo.

L'allenatore portoghese si è mostrato arrabbiato contro le numerose critiche ai microfoni di 'Roma Tv':

"Quando perdiamo vogliono distruggere la Roma. Accettiamo le critiche giuste, abbiamo perso con l’ . Ma in tutti i momenti in cui non vinciamo arrivano sempre gli stessi che vogliono distruggere la squadra. Stiamo facendo un lavoro importante per ottenere ciò che vogliamo. Prima del campionato nessuno avrebbe creduto a chi diceva che la Roma sarebbe stata terza. Ma il gruppo è unito".