Quattro positivi: anche il Parma colpito dal coronavirus

Tre giocatori asintomatici e uno leggermente sintomatico sono stati contagiati dal coronavirus: ora il Parma è in isolamento fiduciario.

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in . Dopo la mole di positivi al e diversi all' , con giocatori contagiati dal covid-19 anche nel , nella e in diverse altre squadre della massima serie, colpito anche il di Fabio Liverani.

La società emiliana ha infatti annunciato che quattro giocatori hanno contratto il coronavirus: tre di questi sono asintomatici, mentre uno è leggermente sintomatico. Per tutti è scattato l'isolamento alla pari del resto dei compagni, in vista della gara del prossimo turno:

"Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Altre squadre La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno".

Il Parma sarà impegnato contro l' nel prossimo turno di campionato, precisamente domenica 18. I nomi dei giocatori colpiti non sono tati per ora rivelati, ma di fatto non potranno giocare la sfida della quarta giornata, lasciando a Liverani un problema non di poco conto.