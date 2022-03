Quanto guadagnano gli allenatori di Serie A? I più pagati

Non solo i giocatori di Serie A e dei maggiori campionati europei con stipendi al top. Ci sono anche i tecnici a guadagnare annualmente milioni su milioni: si tratta, come ovvio, dei mister delle big e in lotta per vincere trofei d'elite sia nel torneo italiano che in quelli continentali, dalla Premier alla Bundesliga.

Poche sorprese in Serie A, visto e considerando come le squadre più ricche e nelle prime posizioni della classifica siano di fatto quelle che pagano maggiormente i propri allenatori: in cima si trova Max Allegri, tornato alla Juventus dopo i due anni targati Pirlo e Sarri.

Proprio il tecnico della Lazio si trova quarto in classifica dopo l'ingaggio da parte del team biancoceleste. Prima di Sarri, però, spazio per Inzaghi e soprattutto Mourinho, che attualmente percepisce lo stesso stipendio di Allegri. A chiudere la top five Spalletti, mentre si trovano fuori da essa sia Pioli che Gasperini.

GLI ALLENATORI PIÙ PAGATI IN SERIE A

Massimiliano Allegri (Juventus): 7 milioni di euro netti José Mourinho (Roma): 7 milioni Simone Inzaghi (Inter): 4 milioni Maurizio Sarri (Lazio): 3 milioni Luciano Spalletti (Napoli): 3 milioni Gian Piero Gasperini (Atalanta), 2,2 milioni Stefano Pioli (Milan): 2 milioni Sinisa Mihajlovic (Bologna), 2 milioni Ivan Juric (Torino): 2 milioni Vincenzo Italiano (Fiorentina): 1,2 milioni

GLI ALLENATORI PIÙ PAGATI IN EUROPA

I tecnici della Premier League sono quelli al top tra i maggiori campionati europei: su tutti c'è Pep Guardiola, che guadagna 24 milioni di euro all'anno. Dietro di lui il collega del Liverpool, Klopp, con 18. Sul podio inglese anche Antonio Conte con 16.