Quanto guadagna Neymar? Qual è il patrimonio del brasiliano?

Il brasiliano ha rinnovato con il PSG fino al 2025: tutti i dettagli riguardo lo stipendio dell'attaccante, pronto a ricevere quasi 150 milioni.

Non è ancora riuscito a vincere il Pallone d'Oro, ma Neymar spera di poterlo fare prima di chiudere la carriera. Ci proverà ancora in maglia PSG, dopo il rinnovo contrattuale fino al 2025. Nei prossimi anni darà battaglia a Mbappè, Haaland e i soliti noti Messi, Ronaldo e Lewandowski per essere il top.

Il rinnovo con il PSG porta Neymar ad essere ancora tra i giocatori più pagati al mondo e di riflesso della storia del calcio. La cifra pazzesca di 36 milioni netti per le prossime quattro stagioni con la formazione parigina, con cui ha giocato la finale di Champions League 2020.

QUANTO GUADAGNA NEYMAR

Neymar guadagna la spaventosa cifra di 36.8 milioni all'anno al Parco dei Principi, ovvero 707.000 euro a settimana: più del doppio rispetto all'ultimo contratto siglato con il Barcellona nel 2016. Dal 2021 al 2025 guadagnerà circa 150 milioni di euro netti.

Tempo Guadagno Al secondo €1.16 Al minuto €70 All'ora €4,200 Al giorno €100,821 Alla settimana €707,692 Al mese €3.07m All'anno €36.8m

GLI SPONSOR DI NEYMAR

Qualche tempo Forbes aveva stimato, relativamente ai guadagni annuali extra-campo di Neymar, 21 milioni di euro: particolarmente il brasiliano è l'unico calciatore che guadagna più fuori che dentro il campo.

Se gli sponsor di Messi e Cristiano Ronaldo compongono rispettivamente al 34% e al 36% del loro guadagno, la percentuale di Neymar si alza fino al 61%.

Neymar del resto è ovunque in Brasile, nei più svariati prodotti. Messi non è così popolare in Argentina, Cristiano Ronaldo proviene da una piccola nazione: l'ex Santos è idolo per 200 milioni di persone.

Claro, Nike, Panasonic, Gillette, Red Bull e l'italiana GaGà Milano hanno scelto Neymar come testimonial.

I BUSINESS DI NEYMAR

Neymar continua ad allargarsi, espandendosi ovunque: basti pensare che ha avuto un piccolo ruolo nel film xXx: il ritorno di Xander Cage, che nel corso del 2017 ha incassato a livello mondiale più di 350 milioni di euro.

E' inoltre partner della compagnia NN Consultoria insieme alla madre Nadine Goncalves. Questa doveva inizialmente essere solamente di supporto all'espansione del suo brand, ma si è allargata ad altri clienti come Arthur Gomes, prospetto del Santos, e Thiago Braz, Medaglia d'Oro a Rio.

Nel 2021 è inoltre entrato in Fortnite, uno dei videogiochi multiplayer più in voga.

LA BENEFICENZA DI NEYMAR

Neymar ha aperto l'Instituro Projeto Neymar JR in un quartiere dove ha trascorso parte della sua infanzia: si tratta di Jardim Gloria, nella città di Praia Grande.

L'associazione conta di trasformare le vita dei bambini poveri, attraverso educazione, arte e iniziative sportive. Il complesso attualmente ospita 2470 bambini e le loro famiglie.

"Non potevo venire in Brasile e non visitare l'istituto" ha evidenziato Neymar l'anno scorso, durante un viaggio a casa per partecipare alla festa di compleanno di sua sorella . "E 'il sogno della mia famiglia e io sono sempre felice ogni volta che lo visito. Mi fa venire voglia di allargare questa iniziativa, sta andando tutto nel modo giusto".

IL PATRIMONIO DI NEYMAR

Il patrimonio di Neymar si aggira intorno ai 200 milioni di euro, meno rispetto a Messi e Cristiano Ronaldo, vista l'età. Il suo arrivo in Europa ha fatto aumentare a dismisura le sue entrate, un nuovo Messi proveniente dal Sudamerica e conosciuto in ogni angolo del mondo.