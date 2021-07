Quanto guadagna Mourinho alla Roma?

A sorpresa Mourinho è stato ingaggiato dalla Roma come nuovo tecnico per la stagione 2021/2022 e per quelle successive.

Undici anni dopo aver lasciato l'Inter in seguito al Triplete conquistato, Josè Mourinho è tornato in Italia per allenare la Roma. Salutato Fonseca, la società giallorossa ha puntato su uno dei mister più importanti e vincenti della storia del calcio, così d vincere dopo anni un trofeo importante. Mourinho è da oltre un decennio uno degli allenatori più pagati del globo, capaci di mettere insieme stipendi molto simili a quelli di un campione o di un fuoriclasse da lui allenato. Anche alla Roma, uno stipendio decisamente importante per l'ex Chelsea. LO STIPENDIO DI MOURINHO ALLA ROMA La Roma paga 9,17 milioni di euro lordi per Mourinho: il tecnico, nello specifico, percepisce dai giallorossi 7 milioni netti. Non solo, però, visto che ad integrare il guadagno c'è il contratto firmato con il Tottenham fino al 2023. Il club, nello specifico, è stato lasciato a inizio 2021. Scelti da Goal Amichevoli estive Serie A 2021: calendario, risultati, dove vederle in tv e streaming

Calendario Serie A 2021/2022: prima giornata, big match e gare da seguire

Serie A 2021/2022, i big match: Inter-Juventus alla 9ª Il Tottenham, infatti, continuerà a pagare nella prima stagione alla Roma la differenza tra il vecchio stipendio e la cifra messa sul piatto dalla Roma: con gli Spurs accordo da 17 milioni di euro circa, dunque Mourinho ne percepirà 10 dalla società londinese per il quanto riguarda il 2021/2022. IL CONTRATTO DI MOURINHO Josè Mourinho ha siglato un accordo triennale con la Roma: per il mister portoghese contratto fino al 2024, in attesa di conoscere il destino della formazione capitolina, desiderosa di conquistare un trofeo dopo anni di attesa incessante.