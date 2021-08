Quanto guadagna Haaland?

L'attaccante del Borussia Dortmund è tra i giocatori più importanti al mondo: lo stipendio annuale è comunque lontano dai big assoluti.

Oltre ogni limite, oltre ogni aggettivo e dato. Erling Haaland è sicuramente il giovane centravanti più importante al mondo, nonchè uno dei più forti in assoluto, quello con i numeri record. Il Borussia Dortmund è riuscito a portarlo in squadra e godere delle sue abilità, muovendosi prima delle big più ricche e importanti: un affare.

Classe 2000, a 21 anni Haaland non è certo vicino agli stipendi di Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e del coetaneo Mbappè: guadagna cifre da capogiro per i 'comuni mortali' del calcio, ma comunque decisamente inferiore anche a tantissimi colleghi nei maggiori campionati d'Europa.

LO STIPENDIO DI HAALAND

Haaland percepisce 8 milioni di euro netti all'anno dal Borussia Dortmund. In soldoni, ogni mese l'attaccante norvegese guadagna circa 650.000 euro, e ogni giorno 21.000 euro. Andando più a fondo, l'ex Salisburgo percepisce poco meno di 900 euro all'ora e 15 al minuto. In pratica 25 centesimi al secondo.

L'AGENTE DI HAALAND

Mino Raiola gestisce gli interessi di Haaland, alla pari di colleghi come De Ligt, Ibrahimovic e Pogba. Portato al Borussia Dortmund, ora il bomber nordico potrebbe restare in Germania fino al 2022, per poi probabilmente fare il salto in una delle classiche grandi squadre di Liga (Real, Barcellona), Ligue 1 (PSG), Bundesliga (Bayern), Premier (City, United o Chelsea) e Serie A (Juventus).