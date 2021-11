Quanto guadagna Barella all'Inter? Lo stipendio dopo il rinnovo

Candidato al Pallone d'Oro 2021, top assistman in Serie A, Campione d'Europa e d'Italia in carica. Nicolò Barella è probabilmente il giocatore italiano più in voga del momento, divenuto una superstar internazionale con la maglia dell'Inter soprattutto negli ultimi mesi.

Nonostante l'interesse dei grandi club esteri, l'Inter ha fatto di tutto per confermarlo in squadra. Dopo tanta attesa è arrivato anche il prolungamento contrattuale per il centrocampista sardo, arrivato dal Cagliari nel 2019 ed ora definitivamente sbocciato.

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".

Barella era arrivato all'Inter due anni fa, firmando fino al 2024: il costo dell'operazione era complessivamente di 37 milioni più bonus, facilmente raggiungibili fino ad arrivare a 45. Inizialmente trasferimento in prestito oneroso da 12 milioni con obbligo di riscatto che prevedeva il versamento di ulteriori 25 milioni. Per il Cagliari possibilità di arrivare fino a 50 in caso di diversi bonus, più difficili.

LO STIPENDIO DI BARELLA

Nel 2019, acquistato dal Cagliari, Barella aveva firmato un contratto quinquennale a 2,5 milioni a stagione. Il prolungamento fino al 2026 ufficializzato il 5 novembre 2021 portano lo stipendio del 24enne a 4.5, che diventeranno 5 nelle prossime annate.

Quanto è stato pagato il cartellino del ragazzo cagliaritano? Tra parte fissa e bonus, circa 45 milioni di euro, con il suo valore aumentato nel corso del triennio con la maglia della Nazionale azzurra e dell'Inter. 5 i milioni netti spesi dall'Inter per i primi due anni a Milano.

LE STATISTICHE DI BARELLA CON L'INTER

Nel corso di due anni e mezzo con la maglia nerazzurra, Barella ha vinto lo Scudetto 2020/2021, partecipato da imprescindibile alla Champions League, sfondando quota cento presenze nell'autunno 2021, con 27 assist segnati nelle varie competizioni e otto reti.