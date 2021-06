Quanto è costato Robin Gosens all'Atalanta?

L'esterno mancino dell'Atalanta protagonista assoluto nel match tra Germania e Portogallo con un goal e due assist. E' sbarcato in Italia nel 2017.

Robin Gosens protagonista assoluto nel big match tra Germania e Portogallo. L'esterno di proprietà dell'Atalanta ha dominato sul binario di sinistra sfoderando una prestazione di altissimo profilo.

Dai suoi piedi sono partiti i due traccianti che hanno provocato l'autorete di Ruben Dias e il goal di Havertz, prima di mettere la griffe personale con il colpo di testa del provvisorio 4-1 in favore della Germania.

QUANTO E' COSTATO GOSENS ALL'ATALANTA?

Robin Gosens è sbarcato in Italia nell'estate del 2017. L'Atalanta lo ha prelevato dall'Heracles Almelo in Eredivisie per un cifra pari a 2 milioni di euro.