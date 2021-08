Quanti Scudetti ha vinto la Juventus?

La Juventus è la squadra più titolata d'Italia e tra le più importanti in giro per il mondo. Ecco i titoli conquistati dai bianconeri.

Poche squadre in giro per il mondo possono contare lo stesso palmares della Juventus. A livello nazionale, ma anche considerando i titoli europei e mondiali, la squadra piemontese ha vinto più di tutti in Italia, staccando le rivali per quanto riguarda il numero di Scudetti vinti.

Negli anni 2000, con Calciopoli, si è creata l'infinita questione sui titoli dal 2004 al 2006, entrambi revocati, con uno dei due assegnato all'Inter e ormai spazzati via dai dati ufficiali della federazione. Dopo la Serie B, la rinascita e la corsa verso nuovi record.

QUANTI SCUDETTI HA VINTO LA JUVE?

La Juventus ha conquistato ben 36 scudetti nella sua storia: il primo dei titoli bianconeri è arrivato nel 1905 e sono serviti ventuno anni per il secondo titolo. Nel nuovo millennio Madama ha conquistato il titolo di Regina d'italia nel 2002 e nel 2003, per poi cominciare a conquistare una lunga serie consecutiva di Scudetti nel 2013.

SCUDETTI CONSECUTIVI

Dal 2013 al 2020, la Juventus ha conquistato ben nove Scudetti di fila con Conte, Allegri e Sarri: il primo ne ha portato a casa tre, il secondo ben cinque, mentre il tecnico ex Napoli è diventato Campione d'Italia nell'ultima occasione. Si tratta di una delle strisce più importanti nella storia del calcio.

La Juventus non è comunque nuova a regni del genere: già negli anni '30 ha inanellato cinque titoli di fila (1931-1935).

QUANTE STELLE?

La Juventus ha tre stelle, una per ogni decina di Scudetti vinta. La prima è stata raggiunta nel 1958, la seconda, grazie al ventesimo titolo, nel 1982, e dunque la terza nel 2014 dopo il successo del trentesimo campionato italiano, sotto Antonio Conte.