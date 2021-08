Quanti Scudetti ha vinto l'Inter?

Una delle tre squadre più titolate d'Italia, l'Inter è costantemente in prima fila per vincere il campionato di Serie A: quanti sono i titoli?

In una mini-classifica delle squadre più importanti della Serie A, non può non esserci l'Inter. Campione d'Europa, Campione d'Italia, con dei colori leggendari da decenni. I nerazzurri sono senza dubbio un'istituzione del massimo torneo italiano.

Nel corso della sua storia l'Inter ha dovuto fare i conti con anni difficili, senza il titolo: basti pensare alla lunga attesa tra il 1989 e il 2006, ma anche ai soli tre Scudetti conquistati tra il 1910 e il 1930, con il quarto giunto otto anni dopo.

INTER, QUANTI SCUDETTI?

L'Inter ha conquistato l'ultimo Scudetto della sua storia nella primavera del 2021, sotto Antonio Conte. Ci sono voluti undici anni per rivedere i nerazzurri nuovamente in cima all'Italia e al campionato di Serie A, dopo l'era vincente di Mancini e Mourinho.

Sono 19 i titoli conquistati dall'Inter, ad un passo così dalla seconda stella sul petto, in arrivo al ventesimo Scudetto (l'unica squadra con più di una stella in Serie A è come noto la Juventus, dopo aver superato i trenta titoli e dunque le tre stelle). Nel 2006 la compagine meneghina ha vinto il titolo dopo la discesa in Serie B della Juventus.

GLI SCUDETTI CONSECUTIVI DELL'INTER

Tra il 2006 e il 2010, l'Inter ha vinto cinque scudetti consecutivi: i primi tre con Roberto Mancini, dunque due con Josè Mourinho, eroe del Triplete Scudetto-Champions League-Coppa Italia. Solamente in questa occasione la compagine nerazzurra ha avuto modo di tenere un regno per così tanto tempo: al massimo aveva operato il bis con gli Scudetti 1953 e 1954 e quelli 1965 e 1966.

L'ALBO D'ORO DEGLI SCUDETTI DELL'INTER