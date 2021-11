Quanti Mondiali ha vinto l'Italia e a quanti ha partecipato?

Sono stati anni intensi per la Nazionale azzurra. Italia sotto shock per la mancata qualificazione ai Mondiali russi del 2018, ma vittoria degli Europei disputati nel 2021. Ora la rappresentativa di Mancini lavora per Qatar 2022, la prossima edizione della Coppa del mondo.

Insieme ad Argentina, Brasile, Germania e le solite note, l'Italia è senza dubbio una delle nazionali più rappresentative dell'intero pianeta. Nonostante la mancata qualificazione a Russia 2018, la Nazionale azzurra è sempre essenziale nel racconto dei Mondiali.

QUANTI MONDIALI HA GIOCATO L'ITALIA?

La Nazionale azzurra ha preso parte a 19 edizioni dei Mondiali. Nella prima del 1930, l'Italia fu tra le nazionali non partecipanti causa rifiuto nei confronti della FIFA. Dal 1934 al 1954 quattro partecipazioni di fila, dunque lo stop del 1958. Tra il 1962 e il 2014, non ha mai mancato una qualificazione. Out, invece, nel 2018-

QUANTI MONDIALI HA VINTO L'ITALIA?

Solamente il Brasile, con cinque edizioni vinte, ha fatto meglio della Nazionale azzurra. L'Italia ne ha infatti conquistato quattro: nel 1934, nel 1938, nel 1982 e nel 2006. Nel 1970 e nel 1994 è arrivata seconda, mentre ha chiuso con la medaglia di bronzo nel 1990, nel torneo organizzato proprio in patria.