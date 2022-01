Quanti goal ha segnato Messi con il PSG?

Dopo vent'anni al Barcellona, Leo Messi ha firmato per il PSG nel 2022. Un trasferimento epocale, con l'argentino che nella prima parte di stagione ha però avuto diversi problemi, tra ritardo di condizione, infortuni e difficoltà in un nuovo campionato dopo la lunghissima era nella Liga spagnola.

Messi non ha certo fatto registrare record di reti a inizio stagione con il PSG, soprattutto in Ligue 1, dove dopo le prime dodici presenze ha messo a segno un solo goal. Diverso il discorso in Champions League, considerando che nelle cinque partite europee sono arrivate altrettante reti.

Niente presenze, e dunque zero goal, nelle coppe francesi: possibile inserimento di Messi nelle fasi più avanzate di Coppa di Lega francese e Coppa di Francia, a seconda di un cammino positivo del PSG nelle prossime settimane.

GOAL UFFICIALI DI MESSI

*aggiornato al 29/1/22