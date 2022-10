Quanti goal ha segnato Immobile in Serie A? Quanti con la Lazio

L'attaccante della Lazio è uno dei massimi cannonieri nella storia della Serie A: i goal segnati e la media reti in carriera.

Campione d'Europa nel 2021, Scarpa d'Oro nel 2020, capocannoniere di Serie A a più riprese. Ciro Immobile è senza dubbio uno degli attaccanti italiani più rappresentativi degli ultimi anni, bomber e idolo assoluto della Lazio. Da quando è approdato a Roma, ha alzato l'asticella.

Già a Torino, in maglia granata, era riuscito a laurearsi capocannoniere, ma alla Lazio è andato oltre, superando le trenta reti, diventanto il più prolifico bomber d'Europa e superando ogni record. Altri, però, sono pronti per essere spazzati via.

(aggiornato 31/8/2022)

QUANTE RETI HA SEGNATO IMMOBILE IN SERIE A

Ciro Immobile ha siglato ben 184 in Serie A in 295 presenze: una media ottima di 0,62 goal a gara per l'ex Torino, ottenuta soprattutto da quando veste la maglia della Lazio.

QUANTI GOAL CON LA MAGLIA DELLA LAZIO?

Ben 152 reti su 184, ovvero una percentuale spaventosa, sono state siglate con la Lazio. Ciro Immobile ha segnato il resto dei goal in Serie A con la maglia del Torino (27) e del Genoa (5). Considerando tutte le competizioni, sono 184 in 263 gare.

CLASSIFICA DEI MARCATORI ALL-TIME IN SERIE A

Silvio Piola, 274 reti Francesco Totti, 250 Gunnar Nordahl, 225 Giuseppe Meazza, 216 Josè Altafini, 216 Antonio Di Natale, 209 Roberto Baggio, 205 Kurt Hamrin, 190 Giuseppe Signori, 188 Alessandro Del Piero, 188 Alberto Gilardino, 188 Gabriel Batistuta, 184 Ciro Immobile, 183 Fabio Quagliarella, 180 Giampiero Boniperti, 178 Amedeo Amedei, 174 Giuseppe Savoldi, 168 Gugliemo Gabetto, 166 Roberto Bonisegna, 163 Luca Toni, 157

IMMOBILE MASSIMO GOLEADOR DELLA LAZIO

Con la rete segnata all'Atalanta nell'undicesimo turno della Serie A 2021/2022, Ciro Immobile è diventato il più prolifico marcatore nella storia della Lazio. 180 goal, superato da tempo anche Silvio Piola (per il quale sono considerate anche le realizzazioni in Mitropa Cup/Coppa dell'Europa centrale, spesso non conteggiate ufficialmente).