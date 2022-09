Quante Champions League ha vinto il Milan?

Quante finali ha giocato, vinto e perso il Milan? La storia dei rossoneri nella competizione più importante d'Europa, di cui è primatista italiana.

La squadra italiana più vincente in Champions League: il Milan. La squadra rossonera, infatti, è quella che nel corso dei decenni è riuscita a conquistare il maggior numero di trofei, più dei cugini dell'Inter fermi a tre dopo l'ultima vittoria nel 2010 e della Juventus, a due dopo i successi degli anni '80 e '90.

Il Milan, come noto, ha avuto il suo massimo splendore tra fine '80 e inizio '90, riuscendo però a conquistare due Champions League anche nel nuovo millennio e nei primi decenni in cui il torneo è venuto alla luce. Una squadra che fa rima con Europa.

QUANTE CHAMPIONS HA VINTO IL MILAN?

7. Solamente il Real Madrid, capace di ottenerne ben 14, ovvero il doppio, ha vinto più Champions League dei rossoneri. La squadra rossonera ha cominciato la propria storia vincente in Europa mettendo in bacheca due volte la competizione negli anni '60, per poi divenire leggendaria tra il 1989 e il 1994.

Nello specifico il Milan ha vinto la Champions nel 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07.

IL MILAN DOPO IL 2007

Il miglior risultato in Champions dal 2007 è quello del 2012: il Milan arrivò fino ai quarti di finale nel torneo vinto dal Chelsea di Drogba contro il Bayern Monaco. Rossoneri eliminati dal Barcellona di Messi, a sua volta fuori in semifinale.

LE FINALI GIOCATE DAL MILAN