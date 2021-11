Quante Champions ha vinto il Chelsea e quanto ha speso Abramovich

Certo, con gli italiani Zola e Vialli, ma non solo, il Chelsea era riuscito ad emergere in Europa a fine anni '90, ma l'esplosione di fama e gloria del nuovo millennio non è certo paragonabile allo scorso. Ora i Blues sono in assoluto tra le squadre più riconoscibili e importanti del pianeta, anno dopo anno.

L'arrivo di Roman Abramovich, imprenditore russo che ha acquistato il Chelsea nel 2003, ha rivoluzionato il mondo del team britannico, portandolo prima in cima all'Inghilterra e dunque più volte a vincere diversi trofei internazionali. Dal centro di Londra, città da dove proviene la squadra, al mondo.

QUANTE CHAMPIONS HA VINTO IL CHELSEA?

I Blues sono riusciti a vincere due Champions League tra il 2012 e il 2021: la prima ad opera di Lampard, Terry, Drogba e la vecchia guardia, la seconda con Tuchel allenatore e nuovi campioni del calcio come Mount, Jorginho, Havertz e Pulisic.

Oltre le due Champions, il Chelsea ha conquistato due Europa League (2013 e 2019), nonchè due Supercoppa UEFA e due Coppa delle Coppe: tre di queste ultime sono relativamente ad anni '70 e '90. Sono 6 invece le Premier League vinte, cinque da quando c'è Abramovich.

QUANTO HA SPESO ABRAHMOVIC PER IL CHELSEA?

Per vincere così tanto, Abramovich ha messo mano al portafoglio in maniera pesantissima nel corso di quasi vent'anni. Tra alti e bassi, stop per il fairplay finanziario e acquisti costosissimi rivelatisi flop, i Blues hanno speso circa 2 miliardi e 300 milioni di euro dal 2003 al 2021.