Quando torna Theo Hernandez dall'infortunio? I tempi di recupero

Ai box da fine luglio, Theo Hernandez sta per tornare agli ordini di Marco Giampaolo: l'obiettivo è prendersi una maglia di titolare nel Milan.

Era arrivato con la benedizione di un mostro sacro come Paolo Maldini, incontrato a Ibiza durante il viaggio spagnolo dell'ex capitano del : Theo Hernandez non ha ancora avuto l'opportunità di mostrare tutte le sue doti, frenato da un infortunio proprio nel bel mezzo della preparazione. Ma il rientro è dietro l'angolo per la felicità di Marco Giampaolo.

INFORTUNIO THEO HERNANDEZ

I problemi per Theo Hernandez sono iniziati il 24 luglio, giorno del match di International Champions Cup contro il : per il terzino francese una lesione ai legamenti della caviglia destra, come spiegato dal Milan in questo comunicato.

"Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell'infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il . L'esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane".

Infortunio che non gli ha consentito di continuare nel migliore dei modi la fase d'avvicinamento al campionato, iniziato senza di lui: a sostituirlo è stato Ricardo Rodriguez, che dovrebbe lasciargli il posto non appena si ristabilirà al 100%.

QUANDO TORNA THEO HERNANDEZ?

Il ritorno in campo di Theo Hernandez è ormai alle porte: nella giornata di mercoledì 4 settembre è previsto il reintegro in gruppo negli allenamenti, dove sarà l'unico terzino sinistro a disposizione di Giampaolo considerati gli impegni con la di Rodriguez. Questo darà modo al tecnico di lavorare a stretto contatto con l'ex , nel tentativo di recuperare il tempo prezioso perso nelle scorse settimane.

E dire che le prime uscite di Theo Hernandez erano state più che soddisfacenti: all'esordio contro il Novara era addirittura arrivata la rete del definitivo 1-1 con una bella conclusione dalla lunga distanza.

QUALI GARE SALTA THEO HERNANDEZ?

Theo Hernandez ha già saltato le amichevoli con , , Feronikeli e Cesena, oltre ai due incontri di contro e . Come detto, l'imminente rientro autorizza a pensare in positivo per quanto concerne i prossimi appuntamenti del Milan che dovrebbero vederlo tra i protagonisti per la gioia dei tifosi, che potrebbero finalmente apprezzarlo dopo averlo soltanto 'assaporato' nel mese di luglio.

TEMPI DI RECUPERO THEO HERNANDEZ

La lesione ai legamenti della caviglia richiede almeno 45 giorni di stop, motivo per il quale Theo Hernandez potrebbe tornare tra i convocati già a partire dalla trasferta di contro l'Hellas, prevista per domenica 15 settembre alle ore 20:45.

Giampaolo valuterà il da farsi e se sarà il caso di puntare sul classe 1997 fin da subito, oppure scegliere di rimandare il suo esordio in gare ufficiali. La via del recupero è, comunque, già stata imboccata da un pezzo.