Quando torna Romagnoli dall'infortunio? I tempi di recupero

Alessio Romagnoli ha rimediato una lesione muscolare al polpaccio destro lo scorso luglio: ecco quando tornerà a disposizione il capitano del Milan.

Alessio Romagnoli è ancora alle prese con un infortunio al polpaccio che lo sta tenendo fuori dal rettangolo di gioco ormai dallo scorso luglio. Un problema più complicato del previsto per il capitano del , che in queste prime uscite stagionali sta lasciando il posto al giovane Gabbia accanto all'altro centrale Kjaer.

INFORTUNIO ROMAGNOLI

L'infortunio di Romagnoli risale allo scorso luglio in occasione della sfida che il Milan ha giocato contro il : il difensore rossonero si ferma subito dopo uno scatto e accusa immediatamente un dolore al polpaccio destro.

Inevitabile la sostituzione con l'ingresso in campo del giovane Gabbia, che nel finale di stagione garantirà comunque un ottimo rendimento. Nelle ore successive gli esami strumentali confermeranno la lesione muscolare e stagione finita.

QUANDO TORNA ROMAGNOLI

I tempi di recupero di Romagnoli si sono allungati nel corso dell'estate: il Milan contava di avere il suo capitano a disposizione alla ripresa della nuova stagione, ma il problema al polpaccio lo ha costretto a saltare la preparazione con il resto della squadra.

Il capitano rossonero salterà dunque le prime sfide stagionali lasciando il posto a Gabbia accanto a Kjaer. Mister Pioli ha chiarito quelli che sono i tempi di recupero, affermando che lo staff spera di poterlo riavere a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

QUALI GARE SALTA ROMAGNOLI

Dopo aver saltato la prima partita di campionato vinta dal Milan contro il , Romagnoli salterà sicuramente il secondo preliminare di contro i norvegesi del Bodo/Klimt in programma mercoledì 24 settembre.

Il capitano rossonero salterà poi sicuramente anche le successive due gare di in casa del e a San Siro contro lo : lo staff rossonero conta di riaverlo in gruppo dopo la sosta per le nazionali in vista del derby contro l' .