Quando torna Pavoletti dall'infortunio? I tempi di recupero

Protagonista del calciomercato, con gli arrivi dei vari Nainggolan, Rog e Simeone, il ha iniziato malissimo la stagione: i sardi hanno perso le prime due giornate di campionato, contro e , e, come se non bastasse, hanno dovuto registrare il grave infortunio di Leonardo Pavoletti, il loro miglior realizzatore.

Pavoletti si è fatto male nel corso del primo tempo della gara d'esordio contro il Brescia, persa per 1-0 a causa di un rigore segnato da Alfredo Donnarumma. L'ex napoletano è stato costretto alla sostituzione, anche se, nel post partita, il tecnico Rolando Maran non pareva particolarmente preoccupato per le condizioni del proprio centravanti.

Qualche giorno dopo, invece, il Cagliari si è visto costretto a diramare un amaro comunicato, nel quale ha spiegato nel dettaglio l'entità dell'infortunio rimediato da Pavoletti. Infortunio solo apparentemente poco grave, perché la realtà si è rivelata ben diversa.

Qualche ora dopo, Pavoletti ha voluto affidare ai social network il proprio pensiero su quanto accaduto, dicendosi pronto a lottare per tornare in campo il più presto possibile.

"La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il campo che mi ha regalato tantissime emozioni questa volta mi fa assaporare un infortunio amaro... Anche se per ora è una bella batosta, per come è avvenuta e per le sensazioni che mi ha dato... sarà sempre una goccia amara in un mare di soddisfazioni! E allora posso dire con sincerità che se proprio mi doveva accadere... sono contento che mi sia successo qui, in casa nostra, con accanto i miei compagni, su questo terreno di gioco e soprattutto con e per questa maglia! Detto ciò... ci vediamo presto in campo".