Quando torna Lozano? Infortunio e cosa fare al Fantacalcio

Una brutta notizia è arrivata nella notte direttamente dal Messico. Impegnato con la sua nazionale nella sfida contro Panama, valida per le qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar e vinta per 1-0, Hirving Lozano ha riportato un infortunio alla spalla destra.

Il calciatore del Napoli è partito titolare, ma è stato costretto a lasciare il rettangolo verde di gioco a causa del problema fisico.

Il club partenopeo ha fatto luce - attraverso un comunicato - sulle condizioni del calciatore ex PSV Eindhoven:

"In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta".

QUANDO RIENTRA LOZANO?

Nella nota ufficiale, il Napoli non si è sbilanciato sui tempi di recupero di Lozano.

"Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia" si legge.

Dopo il controllo dello staff medico, il club partenopeo e il calciatore messicano capirano se sarà necessario l'intervento. In caso di operazioni, Lozano starà fuori un paio di mesi, mentre se il problema dovesse risultare meno grave potrebbe tornare in campo tra circa un mese.

L'infortunio di Lozano costringe i fantallenatori a valutare se tenere il calciatore del Napoli o svincolarlo. In attesa delle ulteriori valutazioni da parte del club partenopeo, il consiglio è quello di tenere in rosa il messicano.

Chi ha in rosa Politano può stare tranquillo, mentre anche Elmas potrebbe avere più spazio in caso di stop dell'ex PSV Eindhoven.