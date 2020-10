Quando torna Ilicic: tempi di recupero e possibile rientro

Quando torna Ilicic? Una domanda che si pongono tutti, all'Atalanta e al Fantacalcio. Ecco i tempi di recupero e la gestione di Gasperini.

Protagonista assoluto della scorsa stagione dell' , sia in che in , Josip Ilicic è il grande assente di questo inizio di campionato.

Ma cosa ha Ilicic? I suoi problemi, come raccontato negli ultimi mesi, non sono di natura fisica ma mentale. La pandemia di Coronavirus lo ha provato pareccho, facendo tornare i vecchi fantasmi.

Adesso, però, la situazione sta migliorando e Ilicic lavora per tornare a brillare nuovamente in campo con l'Atalanta.

QUANDO TORNA ILICIC

La notizia più importante è che Ilicic è tornato ad allenarsi con la squadra. Questo significa che la data del rientro si avvicina, anche se è ancora difficile stabilirla con certezza, come confermato da Gasperini.

“Josip è già con noi ed è la cosa più bella, non speravo in tempi così rapidi. Ormai fa parte a tutti gli effetti degli allenamenti. In un paio di settimane ha avuto una grande evoluzione. Quando giocherà? Io spero che presto possa tornare per davvero”.

Buone impressioni, insomma, confermate anche dal presidente atalantino Percassi.

“Quando torna Ilicic? Secondo noi tornerà molto presto, vedrete che farà benissimo, siamo convinti che tornerà ancora più forte di prima”.

TEMPI DI RECUPERO ILICIC

Da fine settembre, Ilicic è tornato ad allenarsi con il gruppo. Ci vorrà dunque tempo per recuperare il tono muscolare ed essere pronto per scendere in campo, specie per uno con la sua particolare fisicità. Ricordiamo, infatti, che lo sloveno non gioca una partita dallo scorso 11 luglio. Gasperini lo ha visto però subito in buone condizioni.

"Sono sempre stato molto scettico in passato sul fatto che Ilicic potesse tornare ai livelli di prima, non mi sembrava facile. Oggi sono molto più fiducioso perché l’evoluzione in queste due settimane è stata notevole. Adesso ho molta più fiducia perché se recuperiamo Ilicic siamo molto più forti”.

ILICIC CONVOCATO: QUANDO?

Si era sparsa la voce che Ilicic potesse essere convocato addirittura per la partita con il , ma così non è stato. Gasperini ha chiarito che ci vorrà ancora del tempo, ma che la sosta potrebbe essere decisiva in tal senso.

"Quella della convocazione era una notizia senza fondamento. Il giocatore si è allenato adesso con la squadra, spero di recuperarlo presto, siamo fiduciosi di recuperarlo presto anche sul piano calcistico. Speriamo che basti una sosta per recuperarlo, altrimenti andremo avanti”.

Impossibile dire quando Ilicic possa effettivamente rientrare tra i convocati, ma dopo la sosta i tempi inizieranno a essere più maturi.

ILICIC AL FANTACALCIO

Che fare con Ilicic al Fantacalcio? Bella domanda anche questa. In molte leghe potrebbe anche essere rimasto svincolato, mentre per chi deve ancora fare l'asta iniziale è un vero enigma. Puntare su Ilicic al Fantacalcio? Tornerà? E soprattutto: tornerà quello di prima?

Il consiglio comunque è quello di prenderlo, pagandolo sicuramente molto meno di quanto sarebbe stato pagato in condizioni normali. In leghe non troppo numerose potrebbe andar via anche a uno. E' un rischio, ma anche una scommessa: se torna il vero Ilicic, può cambiare tutto anche al Fantacalcio.