Quando torna Gollini dall'infortunio? I tempi di recupero

Pierluigi Gollini ha rimediato a inizio agosto una lesione del crociato. Ecco quando potrà tornare a disposizione il portiere dell'Atalanta.

Pierluigi Gollini non dimenticherà facilmente la serata del 1° agosto. La sua giocava contro l' per l'ultima giornata di campionato, potendo sopravanzarla in classifica e conquistare uno storico secondo posto finale, ma nulla è andato per il verso giusto: la squadra di Gasperini ha perso per 2-0, dovendosi così accontentare della terza piazza, e l'ex portiere del si è infortunato gravemente.

INFORTUNIO GOLLINI

Tutto è accaduto dopo pochi secondi dall'inizio di Atalanta-Inter. Angolo di Young e colpo di testa vincente di D'Ambrosio, grazie anche a un'uscita a farfalle di Gollini. Il quale, però, nell'occasione si è infortunato a un ginocchio, dovendo abbandonare immediatamente il campo in lacrime.

La sensazione che non si trattasse di un infortunio qualunque è iniziata subito a serpeggiare nell'ambiente dell'Atalanta. E infatti, una settimana più tardi, ecco l'esito degli esami specialistici a cui si è sottoposto Gollini: lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro e operazione necessaria. Stagione finita, in pratica. Niente , niente Final Eight di , niente possibilità di lottare da titolare per il trofeo più prestigioso d'Europa.

QUANDO TORNA GOLLINI

I tempi di recupero di Gollini, mai comunicati ufficialmente dall'Atalanta, sono stati stimati in due mesi e mezzo-tre mesi. Il rientro in campo del portiere dell'Atalanta dovrebbe dunque avvenire attorno a metà ottobre, in ogni caso non più tardi di inizio novembre.

L'ex veronese sarà dunque costretto a saltare non soltanto il ritiro precampionato, ma anche le prime settimane del nuovo campionato.

QUALI GARE SALTA GOLLINI

Gollini salterà certamente le prime tre giornate di campionato, che vedranno l'Atalanta opposta in sequenza al , alla (gara d'esordio spostata però al 30 settembre) e al . Il rientro in campo, o al limite nell'elenco dei convocati, potrebbe dunque avvenire il 17 ottobre in casa del , oppure una settimana più tardi contro la .

Per quanto riguarda la Champions League, Gollini potrebbe tornare a disposizione di Gasperini giusto in tempo per l'inizio della prossima edizione: la prima giornata dei gironi è infatti in programma il 20 e 21 ottobre.