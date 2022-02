Quando rientra Gabbiadini? Infortunio e tempi di recupero

E' stato uno dei migliori giocatori della Sampdoria nella prima parte di stagione, contribuendo con 6 goal alla conquista di punti importanti per la classifica.

La gara contro il Sassuolo della ventiquattresima giornata, però, per Manolo Gabbiadini è durata poco più di mezz'ora: a causa di un infortunio è stato costretto a lasciare il campo anzitempo, per l'ingresso in campo di Supryaga.

Le sue condizioni sono state monitorate e il giocatore si è sottoposto agli esami del caso: di che infortunio si tratta? Quante partite salta? Tutte le informazioni sui tempi di recupero di Manolo Gabbiadini.

L'INFORTUNIO DI GABBIADINI

E' il 34' e la Sampdoria conduce per 2-0 contro il Sassuolo quando Manolo Gabbiadini si accascia al suolo dolorante a causa di un movimento innaturale del ginocchio.

Le sue condizioni sono subito sembrate gravi, tanto da costringere Marco Giampaolo alla sostituzione: il giorno seguente, l'attaccante blucerchiato si è sottoposto agli esami strumentali. Come recita il comunicato della Sampdoria, nulla di buono.

"Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo".

Lesione del legamento crociato e conseguente operazione per Gabbiadini, molto sfortunato nella circostanza.

QUANDO TORNA GABBIADINI

A causa della lesione del legamento crociato e della relativa operazione la stagione di Manolo Gabbiadini può considerarsi finita, dato che i mesi previsti per la completa riabilitazione, tra i 6 e i 7, non lasciano spazio ad alcuna speranza di un ritorno in campo.

QUANTE PARTITE SALTA GABBIADINI

Vista l'entità dell'infortunio, Manolo Gabbiadini salterà tutto il resto della stagione: chiude la stessa con 7 goal in 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia della Sampdoria.