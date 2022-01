Quando torna Djuricic? Cosa fare al fantacalcio

Prime settimane al top, poi discesa nella normalità e lungo infortunio. Filip Djuricic ha partecipato pochissimo alla stagione 2021/2022 del Sassuolo, causa problema muscolare accusato oramai a fine ottobre. Da lì il giocatore di Dionisi ha visto i propri compagni navigare a metà classifica senza possibilità di dare una mano.

Sono quindici le gare saltate da Djuricic in stagione, di cui una in Coppa Italia e il resto in campionato. Con il nuovo anno, però, il giocatore serbo, che potrebbe partecipare ai Mondiali con la sua Nazionale, è quasi pronto al rientro, per dare una mano ai neroverdi nel girone di ritorno.

QUANDO RIENTRA DJURICIC?

Il giocatore del Sassuolo sta per tornare a disposizione di Dionisi dopo tre mesi di stop, per un problema muscolare che sembrava essere di breve durata, rivelatosi alla fine molto più importante.

La speranza di Dionisi è quella di portarlo in panchina per la prima sfida di febbraio contro la Sampdoria, per cercare di inserirlo già a gara in corso e magari da titolare in Coppa Italia contro la Juventus. Altrimenti, chance anche la sfida contro la Roma del 13.

L'essenziale è non forzare il ritorno a tutti i costi, visto che già ad dicembre è avvenuta una ricaduta. A gennaio Djuricic è volato in Spagna in una clinica specializzata in problemi muscolare cronici. Ha ripreso ad allenarsi col pallone: countdown per il rientro iniziato.

Se non avete ancora ceduto Djuricic dopo l'infortunio, avendo diversi titolari su cui puntare senza essere in emergenza, il giocatore serbo a questo punto va tenuto. Con Dionisi, in poche giornate, potrebbe tornare ad essere un centrocampista importante in zona goal da qui al termine dell'annata.

Qualora fosse svincolato, Djuricic può essere un buon colpo soprattutto in caso di altri giocatori del Sassuolo in rosa. Altrimenti, meglio un titolare certo. Non esistono del resto certezze riguardo l'inserimento costante tra gli imprescindibili, soprattutto dopo un lungo infortunio a rischio ricaduta.