Quando torna Cragno dall'infortunio? I tempi di recupero

Il Cagliari ha acquistato Olsen sul gong del calciomercato, ma spera di poter riavere il portiere titolare Cragno il prima possibile.

Un avvio stagionale decisamente difficile per il , che nel giro di pochi giorni ha dovuto subire due sconfitte in casa contro e , nonchè salutare per un po' di tempo i suoi uomini simbolo, ovvero Leonardo Pavoletti, e Alessio Cragno. Entrambi out per diverse settimane.

INFORTUNIO CRAGNO

L'estremo difensore del Cagliari, che negli ultimi tempi era finito nel giro della Nazionale azzurra e stabilmente nel mirino delle grandi d' , ha rimediato un trauma contusivo distorsivo alla spalla destra nell'amichevole pre-campionato contro il .

Una vera e propria tegola per il Cagliari, considerata l'importanza di Cragno nei risultati della squadra di Maran. Al suo posto, anche in ottica futura, è arrivato Cragno, ma la speranza di società e tifosi è quella di poter riavere il titolarissimo nel corso dell'autunno.

QUANDO TORNA CRAGNO?

Cragno starà sicuramente fuori fino a metà settembre, ovvero quando verrà nuovamente rivalutato a Villa Stuart. La sensazione è che il giocatore potrebbe rientrare tra ottobre e novembre e l'intenzione del Cagliari è quella di scongiurare l'intervento chirugico.

L'ex potrebbe comunque tornare anche nel 2020 a seconda di quello che emergerà dalla visita prevista tra qualche settimana.

QUALI GARE SALTA CRAGNO?

Il portiere del Cagliari sarà costretto a saltare sicuramente le sfide di campionato contro , , e , ovvero tutte quelle previste nel mese di settembre. Difficile però che possa essere a disposizione di Maran a inizio ottobre, dunque fuori anche per la gara contro la .

La visita di controllo che Cragno svolgerà a metà settembre potrebbe portare notizie positive, così da rivederlo in campo a fine ottobre per la gara contro la .

TEMPI DI RECUPERO CRAGNO

Per ora Cragno dovrà stare fuori più di un mese, con tre settimane di fatto già passate dal k.o contro il Fenerbahce. I tempi di recupero del numero uno cagliaritano potrebbero fermarsi a due mesi di stop, ma non è da escludere anche un ritorno dopo tre o più.

Il Cagliari, i suoi tifosi, nonchè i fanta-allenatori, aspettano con trepidazione il responso di fine estate.