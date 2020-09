Quando torna Conti dall'infortunio? I tempi di recupero

Andrea Conti si è sottoposto a luglio a un intervento di regolarizzazione del menisco mediale. Il terzino del Milan non è ancora a disposizione.

Andrea Conti si è fermato per l'ennesima volta sul finire di luglio, nel primo tempo della gara vinta dal per 2-1 in casa del . Un problema al ginocchio lo ha costretto a uscire dal campo, seguito a ruota da Alessio Romagnoli. Ma come sono le condizioni dell'ex terzino dell' ?

INFORTUNIO CONTI

Conti è stato costretto a sottoporsi a una piccola operazione una decina di giorni dopo l'infortunio rimediato al Mapei Stadium, che lo ha costretto a concludere anzitempo la propria stagione. Questo il comunicato del Milan:

"AC Milan comunica che Andrea Conti, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa dopo il trauma del ginocchio sinistro occorso in Sassuolo-Milan, è stato sottoposto, in data odierna, a revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale. La procedura è stata eseguita dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi". Altre squadre

QUANDO TORNA CONTI

Nessuna indicazione è arrivata da parte del Milan per quanto riguarda i tempi di recupero di Conti. L'unica certezza è che l'ex atalantino non sta partecipando assieme alla squadra alla preparazione in vista del nuovo campionato e dunque, formalmente, è ancora infortunato.

Al termine dell'amichevole vinta sabato 5 settembre contro il Monza, nella quale sono peraltro andati a segno altri due terzini destri come Calabria e Kalulu, Stefano Pioli ha espresso la propria preoccupazione al riguardo, confermando che Conti non è ancora stato recuperato:

"In questo momento in difesa abbiamo fuori Romagnoli, Musacchio e Conti. Siamo tirati".

QUALI GARE SALTA CONTI

Anche in questo caso, difficile sbilanciarsi sulle partite che Conti, peraltro chiacchierato anche sul mercato, salterà con la maglia del Milan. Una volta rientrato in gruppo sarà possibile fare una previsione sulla possibile data del rientro in campo del terzino rossonero.