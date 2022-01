Quando torna Chiesa? Cosa fare al fantacalcio

Lo scorso 9 gennaio è stata una data dal doppio volto per la Juventus: quello felice dei giocatori per l'incredibile rimonta all'Olimpico contro la Roma di Mourinho e quello distrutto di Federico Chiesa, uscito dal campo anzitempo per infortunio.

La disperazione dell'ex Fiorentina ha fin da subito fatto pensare ad un problema di grave entità e, di conseguenza, ad un lungo stop: ipotesi poi confermate dall'esito degli esami medici a cui il ragazzo si è sottoposto.

QUANDO TORNA CHIESA?

Gli esami hanno rilevato ciò che i tifosi bianconeri temevano: lesione del legamento crociato e stagione già finita per il figlio d'arte.

"Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Chiesa è finito sotto i ferri a Innsbruck, in Austria, il 23 gennaio: tempi di recupero stimati in 7 mesi, con arrivederci direttamente alla stagione 2022/23.

Il classe 1997 non potrà nemmeno prendere parte agli impegni di Nations League con l'Italia in programma a giugno, oltre ovviamente allo spareggio delle qualificazioni mondiali contro la Macedonia del Nord e all'eventuale finale in Portogallo o in Turchia.

L'articolo prosegue qui sotto

COSA FARE AL FANTACALCIO

Alla luce di questa drammatica situazione, la risposta da dare in ambito fantacalcistico è piuttosto chiara: puntare su Chiesa all'asta di riparazione sarebbe del tutto inutile e deleterio, poiché occuperebbe uno slot da destinare, magari, ad un altro giocatore abile e arruolabile.

L'indicazione, semmai, è quella di escluderlo dalla propria rosa per fare spazio ad un elemento disponibile, che sia un titolarissimo o una semplice riserva.

Anche per quanto riguarda il fantacalcio, quindi, l'appuntamento con Chiesa è da fissare per la prossima stagione: impossibile agire diversamente.