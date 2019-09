Quando torna Chiellini dall'infortunio? I tempi di recupero

Giorgio Chiellini ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: stop lunghissimo per il capitano della Juventus.

La stagione della è iniziata con due vittorie in campionato e, soprattutto, con il grave infortunio occorso al proprio capitano Giorgio Chiellini, autore della prima rete ufficiale in stagione con la zampata che è valsa i tre punti sul campo del all'esordio. L'ex ne avrà per diverso tempo prima di tornare abile e arruolabile negli schemi di Maurizio Sarri.

INFORTUNIO CHIELLINI

Il difensore bianconero ha rimediato nell'allenamento del 30 agosto la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con annessa distorsione, come si evince dal comunicato pubblicato dalla società campione d' sul suo sito.

"Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Chiellini non si è abbattuto e ha affidato a Instagram il suo pensiero, mostrando una grande voglia di tornare sul terreno di gioco.

"Grazie alla mia squadra che ieri sera mi ha regalato questa vittoria, grazie a tutti i miei tifosi e persone care che mi hanno donato un pensiero di conforto, e grazie ai tanti avversari che mi hanno piacevolmente sorpreso con attestati di stima ed affetto. E grazie al destino che mi ha regalato questa bella sfida che vivo davvero con tanto entusiasmo, certo che rimarrà il ricordo di un'altra sfida vinta!!!".

QUANDO TORNA CHIELLINI?

Il rientro è previsto per la prossima primavera, presumibilmente per il mese di marzo quando inizierà il rush finale sia in campionato che in , obiettivi dichiarati della Juventus.

Nella giornata di oggi, Chiellini si sottoporrà a un intervento chirurgico in a Innsbruck nella clinica di Gelenkpunk: a effettuarlo sarà il professor Christian Fink che si occuperà dell'operazione in prima persona.

QUALI GARE SALTA CHIELLINI?

Ovviamente Chiellini non potrà prendere parte a tutte le gare del girone d'andata della , più le prime sei/sette di quello di ritorno. Stesso discorso valido per la Champions League, dove non sarà disponibile per l'intera durata della fase a gruppi e per l'andata degli eventuali ottavi.

A sostituirlo saranno in primis Bonucci e De Ligt, mentre Rugani e Demiral avranno un ruolo di alternative di lusso nelle rotazioni che Sarri effettuerà nel corso di una lunga e logorante stagione.

TEMPI DI RECUPERO CHIELLINI

Solitamente per un infortunio del genere sono necessari 6 mesi per consentire una corretta fase di riabilitazione, in previsione di un ritorno graduale agli allenamenti e alle partite.

Appuntamento dunque a metà marzo, per il ritorno degli ottavi di Champions League (a patto, naturalmente, che la Juventus si qualifichi): sarà allora che Chiellini potrà rioffrire il suo contributo alla causa per tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie dopo 24 anni e ribadire il dominio tra i confini nostrani.