Quando torna Castrovilli? Infortunio e tempi di recupero

L'1-0 sul Venezia non ha fatto che rilanciare le ambizioni europee della Fiorentina, una delle espressioni più felici e positive del nostro calcio con un tecnico giovane e dal futuro assicurato come Vincenzo Italiano.

Il successo di misura sui lagunari è però coinciso anche con una pessima notizia: l'infortunio di Gaetano Castrovilli, sostituito da Amrabat nel quarto d'ora finale.

Schierato nell'undici titolare viola, il classe 1997 ha dovuto alzare bandiera bianca al 78' del match del 'Franchi' a causa di un problema al ginocchio che, fin dai primi istanti, ha dato l'impressione di essere grave e ha reso necessario l'intervento della barella.

L'INFORTUNIO DI CASTROVILLI

Le pessime sensazioni sono state confermate dal comunicato emesso dalla Fiorentina il 19 aprile in merito alle condizioni di Castrovilli.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali a seguito dell’infortunio riportato durante la gara di campionato Fiorentina-Venezia di sabato scorso.

Gli esami diagnostici eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni".

QUANDO TORNA CASTROVILLI?

Per Castrovilli la durata dello stop non sarà breve, tra i 7 e gli 8 mesi secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport'. Si può dunque parlare di stagione finita per lui, con appuntamento alla prossima e, nello specifico, a fine 2022.

QUALI GARE SALTA CASTROVILLI?

Castrovilli non sarà presente nelle ultime gare stagionali della Fiorentina: Juventus (ritorno semifinale di Coppa Italia), Salernitana, Udinese, Milan, Roma, Sampdoria e ancora Juventus (ultima giornata di campionato). Assente certo anche in occasione dell'eventuale finale di Coppa Italia contro l'Inter dell'11 maggio.

Se i tempi di recupero dovessero essere confermati, Castrovilli salterebbe anche la prima parte della stagione 2022/2023.