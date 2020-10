Quando torna Caldara dall'infortunio? I tempi di recupero

Mattia Caldara ha rimediato un infortunio al tendine rotuleo sinistro: ecco quando potrebbe tornare in campo il difensore dell'Atalanta.

Mattia Caldara di nuovo ko. Il difensore dell' deve fermarsi nuovamente a causa di una lesione al tendine rotuleo sinistro che lo costringerà, proprio quando la stagione è appena iniziata, a compiere l'ennesima tappa ai box di una carriera sfortunatissima.

INFORTUNIO CALDARA

Lesione al tendine rotuleo sinistro, come detto: questa è l'entità dell'infortunio rimediato da Caldara. L'Atalanta non ha comunicato ufficialmente quanto accaduto all'ex difensore di e , che però, dopo essere rimasto in panchina contro la , non è stato convocato per la sfida contro il di domenica 4 ottobre.

QUANDO TORNA CALDARA

QUALI GARE SALTA CALDARA

Due-tre mesi di stop: questi dovrebbero essere i tempi di recupero di Caldara, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. In sostanza, il 2020 del centrale dell'Atalanta potrebbe essere già finito. Il suo rientro in campo rischia infatti di avvenire soltanto nel gennaio del 2021, quando una parte della stagione se ne sarà già andata.In attesa dell'operazione, e delle successive conferme ufficiali, Caldara rischia di saltare l'intero girone d'andata. Il rientro a disposizione di Gasperini, anche solo per la panchina, potrebbe avvenire il 6 gennaio per il match casalingo contro il . Caldara salterà anche le sfide dei gironi di .