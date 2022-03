Quando torna Brozovic? Infortunio e tempi di recupero

L'assenza prolungata di un giocatore importante non è mai una buona notizia per una squadra: se poi parliamo di Inter e dell'ago della bilancia del suo gioco, ossia Marcelo Brozovic, il discorso si fa ancora più intricato.

Quando il croato è indisponibile, per Simone Inzaghi iniziano i veri problemi: ad oggi, un vero e proprio sostituto dell'ex Dinamo Zagabria non è presente nella rosa nerazzurra, ragion per cui a risentirne è l'intero sistema architettato dal tecnico piacentino.

L'INFORTUNIO DI BROZOVIC

I guai per Brozovic sono iniziati durante la ripresa di Liverpool-Inter, quando ha accusato un problema al polpaccio che non gli ha permesso di concludere la gara, nonostante un primo tentativo di rimanere in campo.

Due giorni più tardi, il 10 marzo, l'Inter ha emesso questo comunicato in merito alle condizioni del centrocampista croato.

"Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo".

Controlli con esito negativo che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, preoccupati per la possibilità di un lungo stop, alla fine scongiurato.

QUANDO TORNA BROZOVIC?

Sembrava dunque un problema di poco conto e, se la prima mancata convocazione contro il Torino era all'apparenza una mossa atta a non rischiare Brozovic, la successiva assenza dai convocati per Inter-Fiorentina ha definitivamente fatto scattare il campanello d'allarme.

Il croato è stato sostituito con esiti non incoraggianti da Vecino e Calhanoglu, sicuramente non alla sua altezza nel ruolo di playmaker in grado di abbassarsi per giocare con portiere e difensori, in modo da offrire una trama in più al gioco nella costruzione dal basso.

La sosta delle nazionali appare come una ventata d'aria fresca per l'Inter, che potrà attendere Brozovic senza correre il rischio di perderlo per un periodo ancora più lungo: la Croazia, già qualificata per Qatar 2022, lo ha infatti risparmiato dall'elenco dei convocati per le amichevoli di fine marzo.

C'è ottimismo per rivedere Brozovic in campo nel weekend del 2-3 aprile, quando è in programma lo scontro diretto tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium.

QUALI PARTITE SALTA BROZOVIC?

Come detto, Brozovic ha già saltato la trasferta all'Olimpico Grande Torino e l'impegno casalingo con la Fiorentina.

La permanenza ad Appiano gli consentirà di lavorare al meglio per recuperare in tempo e farsi trovare pronto al rientro dalla sosta, quando Inzaghi spera di averlo a disposizione contro la Juventus.