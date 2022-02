Quando torna Belotti? Cosa fare al fantacalcio

Ancora un po' di attesa e i tifosi del Torino potranno tornare a contare sul loro capitano: Andrea Belotti si è messo alle spalle la lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata a Roma lo scorso 28 novembre, ottimismo confermato dagli esami svolti recentemente dall'attaccante.

L'ultima ecografia ha evidenziato i miglioramenti sperati, quindi può finalmente partire il countdown che porterà fino al rientro definitivo di Belotti, chiamato a chiudere la sua esperienza in granata nel migliore dei modi (il contratto scadrà il 30 giugno).

QUANDO RIENTRA BELOTTI?

Come detto, l'ottimismo crescente infonde speranza in Ivan Juric, che nelle ultime settimane si è affidato ad Antonio Sanabria in qualità di terminale offensivo: il paraguaiano ha risposto presente con buone prestazioni, ma è chiaro quanto sia diverso il peso specifico di 'Belotti' all'interno dello spogliatoio e nell'undici titolare.

Impossibile, però, rivedere l'ex Palermo già nel primo match dopo la sosta in programma alla 'Dacia Arena' di Udine: l'appuntamento cerchiato in rosso sul calendario del Torino è il derby con la Juventus del 18 febbraio all'Allianz Stadium.

Potrebbe essere proprio quella la partita della svolta per un ritorno in grande stile dopo mesi difficili, con l'obiettivo di condurre il Torino sempre più in alto in classifica e di farsi trovare pronto per la Nazionale in vista del playoff di marzo contro la Macedonia del Nord.

COSA FARE AL FANTACALCIO

I più precipitosi forse si saranno già liberati di Belotti, puntando magari su qualche altro giocatore che non presenti alcuna incognita di carattere fisico, mentre il consiglio per chi ha più pazienza è di stringere i denti e attendere ancora, vista l'imminenza del rientro.

Sebbene i goal in campionato siano soltanto due, è pur vero che la stagione di Belotti è stata bersagliata da continui guai fisici che gli hanno fatto stringere amicizia con l'infermeria: nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa ha ben figurato, timbrando il cartellino all'esordio contro l'Atalanta e al cospetto della Sampdoria.

Lasciare Belotti in rosa potrebbe essere la scelta giusta, soprattutto se nel reparto offensivo si può contare su altri elementi di primo piano; se invece il 'Gallo' rappresenta la vostra prima scelta, allora sarebbe saggio ricorrere al mercato per rinforzare i ranghi ed evitare il rischio di restare scoperti in caso di nuovi infortuni.