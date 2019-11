Quando torna Alexis Sanchez? Volpi: "Potrebbe rientrare un po' prima"

Il medico sociale dell'Inter dà buone notizie a Conte: Sanchez potrebbe tornare prima di metà gennaio. "Tutto sta procedendo bene".

Quando torna Alexis Sanchez? Una domanda che si pongono i tifosi dell' ma anche un insofferente Antonio Conte, a corto di elementi in attacco. Buone notizie per il tecnico: il rientro in campo dell'ex giocatore del potrebbe avvenire prima del previsto.

A svelarlo è Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, il quale, intervistato dal quotidiano cileno 'La Cuarta', si dimostra particolarmente ottimista su un possibile cambiamento nei tempi di recupero di Sanchez.

"La data del rientro è sempre la stessa? Esatto, metà gennaio, ma vediamo. Alexis potrebbe anche tornare un po' prima, se tutto andrà bene. Dopo le festività potremo dirlo con maggiore sicurezza. Non ha ancora lavorato col pallone, ma speriamo nei prossimi giorni di avere notizie a riguardo. Tutto sta procedendo bene".

Una buona notizia per l'Inter e per Conte, costretto ad affidarsi in maniera costante alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku e, da qualche giorno, privato anche dell'infortunato Politano. Il ritorno di Sanchez costituirà un'alternativa in più per il tecnico leccese.