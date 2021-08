Quando è stato inventato il fuorigioco?

La regola probabilmente più importante nel mondo del calcio: il fuorigioco è praticamente sempre esistita sul campo da gioco.

Oltre il meme, la storiella della spiegazione a chi non la conosce. Cosa è la regola del fuorigioco? Come funziona? Qualcosa che va avanti da decenni, tra chi la racconta e chi la ascolta. Nel mondo dell'offside, però, un punto più curioso e storico: da quando esiste?

Impossibile pensare ad una partita a calcio a 11 senza fuorigioco: senza fare giri di parole, se tutti i giocatori di una squadra sono avanti e arriva un lancio per un giocatore avversario vicino alla porta, difficilmente questo sbaglierebbe davanti al portiere, solissimo. Una, due, dieci volte.

L'INVENZIONE DEL FUORIGIOCO

Il fuorigioco, ovvero la posizione proibita in cui un giocatore non può trovarsi così da partecipare al gioco attivo, pena punizione per la squadra avversaria, venne inizialmente introdotto nel 1859. Questo, infatti, venne inserito nello Sheffield Rules, la prima bozza del regolamento calcistico.

La regola 6 dello Sheffield, l'offside, recitava:

“Quando un giocatore ha calciato il pallone, ogni giocatore della sua squadra che si trovi più vicino di lui alla porta avversaria è fuori gioco e non può né toccare la palla né impedire agli avversari di toccarla fino a quando uno di essi non lo abbia fatto: nessun giocatore è in fuorigioco se la palla viene calciata da un punto posto dietro la linea di porta".

Codificato cinque anni dopo, il fuorigioco prevedeva che fra il giocatore che riceveva un passaggio e la porta avversaria vi fossero almeno 4 giocatori avversari. Si passò a tre nel 1866 e nel 1907 l'infrazione divenne effettiva se il giocatore si trovava nella metà campo avversaria.

Solamente nel 1924 venne introdott il fuorigioco passivo, ovvero quando il calciatore in questione non interferisce con un avversario o con il gioco. La vera svolta? Nel 1926: si passò dal fuorigioco a tre uomini, a quello a due. Il motivo? Il gioco doveva risultare più spettacolare.

Si è in fuorigioco se una parte qualsiasi del suo corpo, escluse le braccia e le mani, è più vicina alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia rispetto al penultimo difendente, da quando? Dagli anni 2000.