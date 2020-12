Quando si recupera Udinese-Atalanta: il 20 gennaio alle 15, è ufficiale

Udinese-Atalanta, la sfida della 'Dacia Arena' rinviata per maltempo, verrà recuperata mercoledì 20 gennaio alle ore 15: è ufficiale.

Il maltempo ha frenato e . La partita tra friulani e orobici, valida per la decima giornata di , era stata rinviata a causa della forte pioggia caduta sulla 'Dacia Arena'.

Il 6 dicembre niente Udinese-Atalanta dunque e Lega che, alla luce di un calendario ricco di impegni, ha individuato la data in cui collocare il recupero del match.

UDINESE-ATALANTA, LA DATA DEL RECUPERO

La data utile in cui recuperare Udinese-Atalanta, è mercoledì 20 gennaio 2021: la squadra di Gasperini giocherà negli ottavi di Coppa contro il il 14 gennaio, mentre i friulani sono già stati eliminati e dunque si utilizzerà lo slot della settimana seguente per scendere in campo ad Udine.

Il fischio d'inizio di Udinese-Atalanta, calendarizzata per mercoledì 20 gennaio, è previsto alle ore 15:00.