Quando riparte la Serie B: calendario, date e partite

Anche la Serie B è pronta a ripartire: dal 20 giugno il campionato cadetto si concluderà con stagione regolare, playoff e playout.

Ricomincia la e ricomincia anche la Serie B. La riunione di giovedì 28 maggio tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le varie componenti del calcio ha dato gli esiti sperati: il calcio italiano è ufficialmente pronto a ripartire, il pallone si prepara nuovamente a rotolare. Anche per quanto riguarda la serie cadetta.

QUANDO RIPARTE LA SERIE B

Presente al vertice con le istituzioni del calcio italiano anche Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, il quale ha annunciato con soddisfazione:

"La Serie B potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina".

La Serie B ripartirà dunque in contemporanea con la Serie A, riprendendo le danze dopo due mesi e mezzo di stop. Il campionato cadetto ha concluso la ventottesima giornata - escludendo e - che devono recuperare una partita - e, dunque, dovrebbe ripartire dal ventinovesimo turno.

LE DATE DELLA SERIE B

Escludendo quella della ripresa, ovvero il 20 giugno, le altre date della parte rimanente della stagione di Serie B non sono ancora state comunicate. Presumibilmente, però, così come la Serie A anche il campionato cadetto sarà costretto a un vero e proprio tour de force, con una serie di turni infrasettimanali.

Dopo la stagione regolare, al termine della quale mancano 10 giornate, sono infatti in programma anche i playoff, che decreteranno le ultime promozioni in Serie A, e i playout, che stabiliranno invece la quarta retrocessione in Serie C.

Il termine ultimo dei campionati, tra cui è compreso anche quello di Serie B, è già stato fissato per il 20 agosto. Il 31 agosto è invece il giorno ultimo per concludere la stagione con le coppe europee.

LE PARTITE DELLA SERIE B

Come detto sono 28 le giornate di campionato già disputate fino a questo momento. Ascoli e Cremonese hanno disputato 27 partite, in quanto la sfida tra i marchigiani e i lombardi inizialmente in programma lo scorso 22 febbraio è stata rinviata a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il di Pippo Inzaghi sta comandando la classifica con un larghissimo margine sulla seconda e sulla zona playoff. I campani, ora che anche la B è pronta a ricominciare, si apprestano dunque a essere promossi in Serie A per la seconda volta nella propria storia.