Quando riparte la Bundesliga? C'è la data: in campo il 16 maggio

Il 16 maggio riparte nuovamente la Bundesliga. Si tratta del primo grande campionato di calcio che inizia dopo l'emergenza coronavirus.

Incredibile ma vero: tra una settimana tornerà il calcio nelle nostre vite. Succederà grazie alla , che ha deciso ufficialmente di far cominciare nuovamente la . Si partirà il 16 maggio, ovviamente con gare a porte chiuse.

In un primo momento era stato scelto venerdì 15 maggio come giorno per il nuovo inizio, ma solo oggi la Bundesliga ha ufficializzato la data del 16 maggio, ovvero sabato. Ricordiamo che sono state decisive le parole della Cancelliera Angela Merkel nella giornata di mercoledì.

"Le partite possono essere giocate nel rispetto delle regole in vigore da metà maggio. La Bundesliga e la Zweite potranno riprendere rispettare tutte le norme".

La DFL (Deutsche Fußball Liga) ha poi comunicato in serata alle 36 squadre di Bundesliga e Zweite Liga la data della ripresa della stagione. Si riprenderà a giocare con la 26esima giornata, proprio dal 16 maggio.

Altre squadre

Non tutti i club sono comunque felici della data che è stata scelta: il Werder ad esempio voleva un inizio spostato più verso la fine di maggio per permettere ai giocatori di riprendere la migliore forma.