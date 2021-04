Quando l'Inter può vincere lo Scudetto matematicamente

Milan e Juventus distanziate, scontri diretti con i rossoneri a favore dei nerazzurri: il titolo dell'Inter sembra prossimo.

Una striscia di vittorie consecutive incredibile, come quella degli Scudetti di Mancini e Mourinho. Per forza di cose, a meno di clamorose sorprese storiche, l'Inter si avvia verso lo Scudetto 2020/2021, undici anni dopo l'ultimo titolo portato a casa, prima di una conquista da parte del Milan e dell'era Juventus.

L'Inter può contare non solo su un grande vantaggio sul Milan, ma anche il doppio scontro diretto con i rossoneri a favore, che porta l'eventuale arrivo a pari punti un ulteriore punto di forza per i nerazzurri: alla squadra di Pioli servirebbe dunque arrivare davanti in termini di punti e non pari.

SCUDETTO ALL'INTER, QUANDO?

Considerando gli attuali undici punti di distanza tra Inter e Milan e i dodici tra nerazzurri e Juventus (in questo caso una sola gara giocata in Serie A in favore del team Conte in attesa del ritorno a fine maggio), una serie di risultati favorevoli in favore di Lukaku e compagni potrebbe portare il titolo già ad aprile 2021.

Tale eventualità si verificherebbe ovviamente solo con nuove vittorie dell'Inter, reduce da undici di fila, e passi falsi da parte di Milan e Juventus, che negli ultimi turni di Serie A hanno leggermente rallentato rimediando a differenza della Beneamata, sia sconfitte che pareggi.

Alla 33esima giornata di Serie A l'Inter potrebbe conquistare matematicamente: la prima data utile per i tifosi nerazzurri è dunque quella del 25 aprile. Non prima.

L'INTER VINCE LO SCUDETTO SE...

Il 25 aprile, nella Giornata della Liberazione, i nerazzurri di Conte vincerebbero aritmeticamente lo Scudetto in caso di vittorie contro Napoli, Spezia e Verona, avversaria nel 33esimo turno e risultati sfavorevoli per Milan e Juventus. La squadra di Pioli dovrebbe però fermarsi contro Genoa e Sassuolo, entrambe a San Siro, mentre Madama contro Atalanta, in trasferta, e Parma, in casa.

L'Inter vince lo Scudetto tra il 25 e il 26 aprile se ottiene nove punti contro Napoli, Spezia e Verona mentre Milan e Juventus non vanno oltre i cinque rispettivamente contro Genoa, Sassuolo e Lazio, nel primo caso, e Atalanta, Parma e Fiorentina nel secondo.

Il 25 aprile l'Inter sarebbe Campione d'Italia in caso delle tre citate vittorie e massimo due punti del Milan contro Genoa e Sassuolo. A quel punto la classifica reciterebbe 83 Inter e 65 Milan, con 18 punti di distanza e 18 a disposizione del Milan, che anche battendo la Lazio il 26 aprile al massimo arriverebbe a pari punti con i nerazzurri, dunque perdendo lo Scudetto in virtù degli scontri diretti.

INTER, SCUDETTO MATEMATICO CON QUANTI PUNTI?

Se invece Juventus e Milan dovessero continuare a vincere alla pari dell'Inter, o persino ottenere più punti dei nerzzurri nelle prossime giornate, alla squadra di Conte basterà guardare solamente a sè stessa per poter vincere lo Scudetto 2020/2021. Con 13 punti su 27 nelle ultime otto giornate, titolo matematico.

In soldoni, basterà vincere quattro gare e pareggiarne una, con due sconfitte, per diventare Campione d'Italia.