Tra poco più di un mese prenderà il via la nuova edizione del campionato di Serie C: ecco quando inizierà il torneo.

Tre gironi, tante emozioni e partite mai scontate: tutto questo, e molto altro, è la Serie C, che tra poco più di un mese prenderà il via, regalando ai tifosi di tutta Italia il sogno del ritorno in Serie B.

In attesa di scoprire l'esito dei procedimenti che porteranno al completamento dell'organico e alla formazione dei tre gironi, dopo le diverse esclusioni da parte della Co.Vi.So.C, le altre squadre si preparano a una stagione lunga e faticosa.

Come sempre, le prime classificate dei tre gironi verranno promosse in Serie B, mentre la quarta promossa verrà fuori dalla serrata lotta Playoff.

Nella passata stagione a conquistare la gloria sono state Como, Perugia e Ternana, in maniera diretta, e l'Alessandria battendo il Padova dopo la doppia sfida in finale Playoff.

DOVE GUARDARE LA SERIE C 2021/22

Come da tradizione, la Serie C verrà trasmessa su Eleven Sports Italia, che detiene i diritti del terzo campionato per ordine di importanza in Italia. Due gare settimanali verranno, inoltre, trasmesse sulla Rai, mentre è in corso una trattativa con Sky per confermare l'iniziativa dello scorso anno per la trasmissione di alcuni match.

QUANDO INIZIA LA SERIE C 2021/22

La Serie C 2021/22 prenderà il via nel weekend del 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022.

LE SQUADRE DELLA SERIE C 2021/22

Bisognerà attendere, invece, per la composizione dei gironi, vista l'esclusione di numerose squadre avvenuta negli scorsi giorni e l'attesa per le decisioni sui ripescaggi.