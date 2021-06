Quando ha vinto gli Europei l'Italia l'ultima volta?

Quanti Europei ha vinto l'Italia? E quanto tempo è passato dall'ultima vittoria? Tutte le risposte sulla storia azzurra nella manifestazione.

Prima domanda: l'Italia ha mai vinto gli Europei? La risposta è sì, gli Azzurri si sono già laureati campioni d'Europa in passato nel corso della loro storia.

Ma di tempo ne è passato parecchio, forse troppo, e non tutti si ricordano dell'ultimo trionfo agli Europei della nostra nazionale.

QUANDO HA VINTO GLI EUROPEI L'ITALIA?

L'ultima vittoria degli Azzurri agli Europei è datata 1968, ben 53 anni fa. Il torneo si svolse proprio in Italia - tra Roma, Firenze e Napoli - e vi parteciparono soltanto quattro squadre: Italia, Jugoslavia, Unione Sovietica ed Inghilterra.

Era l'Italia guidata dal ct Valcareggi, che poteva vantare in rosa giocatori del calibro di Zoff, Burgnich, Facchetti, Bulgarelli, De Sisti, Riva, Rivera, Mazzola e Anastasi. Molti di loro protagonisti anche nell'epica Italia-Germania 4-3, semifinale dei Mondiali 1970, persi poi in finale contro il Brasile di Pelè.

Negli Europei del 1968, l'Italia venne accoppiata in semifinale contro l'Uniione Sovietica e si qualificò alla finalissima solo grazie al celebre lancio della monetina dopo lo 0-0 maturato al termine dei tempi supplementari. A quei tempi non erano ancora stati introdotti i calci di rigore e la ripetizione della partita era prevista eventualmente solo per la finale.

Finale che vide l'italia affrontare la Jugoslavia a Roma: 1-1 nella prima partita dopo i tempi supplementari e dunque ripetizione, sempre a Roma due giorni più tardi, con gli Azzurri che si imposero 2-0 grazie ai goal di Anastasi e Riva, conquistando così il primo Europeo della loro storia.

QUANTI EUROPEI HA VINTO L'ITALIA?

Se vi siete fatti rapidamente i calcoli, avrete capito che quello del 1968 è rimasto l'unico trionfo agli Europei della nostra nazionale. Negli anni successivi, l'Italia ha vinto altri due Mondiali, ma non è più riuscita a laurearsi campione d'Europa. Ci è andata vicinissima nel 2000, perdendo la dolorissima finale contro la Francia per il golden goal di Trezeguet, mentre nel 2012 non c'è stata storia, con gli Azzurri travolti 4-0 della Spagna nella finalissima di Kiev.